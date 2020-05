മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവ് അന്തരിച്ചു

കരൂർ : മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവും, പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ മുന്‍ അംഗവുമായിരുന്ന കെ. വരദരാജൻ (74) അന്തരിച്ചു. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ കരൂരിലായിരുന്നു അന്ത്യം. മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ നടക്കും.

Deepest condolences at the passing away of Comrade K Varadarajan, dedicated Communist who relentlessly championed struggles of the working class, peasantry & all exploited people. We worked as colleagues in the Polit Bureau and Central Committee for decades. Red Salute, Com KV ✊🏾 pic.twitter.com/2YUn3aZbLu

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) May 16, 2020