കണ്ണൂര്‍: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ലാല്‍സലാം വിളികളോടെ ആശംസ നേർന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത ആരാധകന് മറുപടി നൽകി ഫുട്ബോള്‍ താരം സി കെ വിനീത്.’ട്വിറ്ററിലല്ല, മൈതാനത്താണ് ഫുട്ബോള്‍ കളിക്കാറ്. ഇവിടെ എന്‍റെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ആരുടെയെങ്കിലും അനുമതി വേണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല’ എന്നാണ് വിനീത് മറുപടി നൽകിയത്. രാവിലെയാണ് ‘സഖാവ് പിണറായി വിജയന് ജന്‍മദിനാശംസകള്‍’ ലാല്‍സലാം എന്ന് സി.കെ വിനീത് ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തത്‌. ഇതിൽ ആരാധകന്‍ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു . ‘നിങ്ങള്‍ ഇന്ത്യക്കായാണോ അതോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിക്കായാണോ ഫുട്ബോള്‍ കളിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജന്‍മദിനത്തിലുള്ള ആശംസ മനോഹരമായി. എന്നാല്‍, ലാല്‍സലാം പറഞ്ഞതിന് മാപ്പ് പറയണം’ എന്നായിരുന്നു ആരാധകന്‍റെ ആവശ്യം.

I play football in the field and not on Twitter and here I speak my mind. I don’t think I need anyone’s consent for the same. Unapologetically myself! #LalSalam pic.twitter.com/0ahEPlk1hn

