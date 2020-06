കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് ശക്തി പകരാന്‍, ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള മെഡിക്കല്‍ സംഘം യുഎഇയിലെത്തി

ദുബായ് : ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള മെഡിക്കല്‍ സംഘം യുഎഇയിലെത്തി. കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് ശക്തി പകരാന്‍ 57 അംഗ മെഡിക്കല്‍ സംഘം ദുബായിലെത്തിയത്. ദുബായ് ഹെല്‍ത്ത് അതോരിറ്റി, ദുബായ് ആംബുലന്‍സ്, ആസ്റ്റര്‍ ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള മൂന്ന് മെഡിക്കല്‍ സംഘങ്ങളാണ് കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് ദുബായിൽ എത്തിയതെന്ന് ഡൽഹിയിലെ യുഎഇ എംബസി ട്വീറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു.

As an extension of efforts of @UAEembassyIndia & UAE's keenness to fight COVID19 the embassy obtained necessary approvals from Indian authorities for travel of 3 groups of medical staff of @DHA_Dubai @Dubai_Ambulance @ASTERHealthcare of 57 healthcare workers from Cochin to Dubai pic.twitter.com/IHvQ3qXdb3

— UAE Embassy-Newdelhi (@UAEembassyIndia) June 13, 2020