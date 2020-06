കോവിഡ് 19 വ്യാപകമാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യം ലോക്ഡൌണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതോടെ സിനിമ ചിത്രീകരണങ്ങളും നിര്‍ത്തിവച്ചു. മൂന്നു മാസമായി നടത്തുന്ന ഈ ലോക്ക്ഡൗണിനിടെ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ബോളിവുഡ് നടന്‍ നവാസുദ്ദീന്‍ സിദ്ധിഖി ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ തന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. നാട്ടിലെത്തിയതോടെ 20 വര്‍ഷം മുന്‍പത്തെ തന്റെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് താരം.

കൃഷിപ്പണി ചെയ്യാന്‍ ഇറങ്ങിയത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ താരം പങ്കുവച്ചു. ഇന്നത്തെ പണി കഴിഞ്ഞു എന്ന അടിക്കുറിപ്പില്‍ പങ്കുവച്ച വിഡിയോയില്‍ പണിപൂര്‍ത്തിയാക്കി കൃഷിസ്ഥലത്തെ ചാലില്‍ നിന്ന് കയ്യും കാലും കഴുകി തൂമ്ബയുമെടുത്തു പോകുന്നത് കാണാം. മണ്ണിലും വിയര്‍പ്പും നിറഞ്ഞ ദേഹത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം പണി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്.

എന്തായാലും ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ ചര്‍ച്ചയാവുകയാണ് ഈ വീഡിയോ. ഇത്ര വലിയ നടനായിട്ടും സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാന്‍ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്, നിങ്ങള്‍ മാതൃകയാണ്, എന്ന് തുടങ്ങി താരത്തിനെ അഭിനന്ദിച്ചു നിരവധിപേര്‍ രംഗത്തെത്തി.

Done for the day !!! pic.twitter.com/1oXDUS4E8m

— Nawazuddin Siddiqui (@Nawazuddin_S) June 22, 2020