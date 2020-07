വിനോദ സഞ്ചാരികളെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ദുബായി വീണ്ടും തുറന്നു

ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ആളുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന നഗരങ്ങളിലൊന്നായ ദുബായ് വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്കായി ഔദ്യോഗികമായി വീണ്ടും തുറന്നു. ജൂലൈ 7 ചൊവ്വാഴ്ച 12 മണിയായതോടെ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തി.

ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ എമിറ്റേറ്റിന്റെ ജനറല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റെസിഡന്‍സി ആന്‍ഡ് ഫോറിനേഴ്സ് അഫയേഴ്സ് (ജിഡിആര്‍എഫ്എ) പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോകള്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിലവിലുള്ള സാമൂഹിക അകല യാത്രാ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നു. വീഡിയോയില്‍ വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ മാസ്‌കും കയ്യുറകളും ധരിച്ചതായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവര്‍ ഇമിഗ്രേഷനും മറ്റ് യാത്രാ നടപടികള്‍ക്കുമായി എത്തുമ്പോളും എല്ലാ മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികളും പാലിക്കുന്നുണ്ട്.

Video: Safe and warm welcome as first tourists land in Dubaihttps://t.co/mmDsKQeFJ5

(Video credit: @GDRFADUBAI) pic.twitter.com/9vprRIcNiE

— Khaleej Times (@khaleejtimes) July 7, 2020