ന്യൂഡൽഹി : തന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവ​ഗണിച്ച കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത് വൻ ദുരന്തമെന്ന് കോൺ​ഗ്രസ് നേതാവും എംപിയുമായ രാഹുൽ ​ഗാന്ധി. ട്വീറ്ററിലൂടെയാണ് രാഹുൽ ​ഗാന്ധി ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. ഇന്ത്യാ-ചൈന വിഷയത്തിലും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിലും കോവിഡിലും താൻ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നതായും രാഹുൽ ​ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

“കൊവിഡ് 19 യും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയും സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നു, അവരത് അവ​ഗണിച്ചു. ദുരന്തം പിന്നാലെ വന്നു. ചൈന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു, അവരതും അവ​ഗണിക്കുകയാണ്.”- രാഹുൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

I kept warning them on Covid19 and the economy. They rubbished it.

Disaster followed.

I keep warning them on China. They’re rubbishing it.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 24, 2020