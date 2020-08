ദില്ലി : കൊല്‍ക്കത്തയിലെ മെഷുതോഷ് കോളേജിന്റെ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ ഒരാളുടെ പേരു കണ്ട് ആരാധകരെല്ലാം ആകാംക്ഷയിലാണ്. ലോകത്താകമാനം ആരാധകരുള്ള ബോളിവുഡ് നടി സണ്ണി ലിയോണിന്റെ പേരാണ് മെറിറ്റ് പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് വൈറലായതോടെ ആരാധകരെല്ലാം സണ്ണിയുടെ പിന്നാലെയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ മെറിറ്റില്‍ താരത്തിന്റെ പേര് വന്നത് അധികൃതരുടെ പിഴവായിരുന്നു. പക്ഷെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ സണ്ണി ലിയോണ്‍ രംഗത്തെത്തി. ഏറെ രസതകരമായ ഒരു ട്വീറ്റിലൂടെയാണ് താരം ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.

നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അടുത്ത സെമസ്റ്ററില്‍ കോളേജില്‍ കാണാം ! നിങ്ങളെ എന്റെ ക്ലാസ്സില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു സണ്ണി ലിയോണിന്റെ ട്വീറ്റ്. സംഭവം ആളുമാറിയതാണെന്നറിഞ്ഞതോടെ കോളേജ് അധികൃതര്‍ പേര് പിന്‍വലിച്ചു.

See you all in college next semester!!! Hope your in my class ;) 😆😜

— sunnyleone (@SunnyLeone) August 28, 2020