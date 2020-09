രോഹിത് ശർമയുടെ പടുകൂറ്റൻ സിക്സ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസ്സിന്റെ ചില്ല് തകർത്തു ; വീഡിയോ പുറത്ത്

ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസിന്റെ ജനല്‍ചില്ല് തകർത്ത് ഹിറ്റ് മാൻ രോഹിത്തിന്റെ പടുകൂറ്റന്‍ സിക്‌സര്‍ . പരിശീലത്തിനിടെ രോഹിത് പറത്തിയ സിക്സറിന്റെ വീഡിയോ മുംബെെ ഇന്ത്യന്‍സ് തന്നെയാണ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

95 മീറ്റര്‍ ദൂരത്തേക്കാണ് രോഹിത് പന്ത് അടിച്ചെത്തിച്ചത്. രോഹിത് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെെതാനത്തിനു പുറത്തുള്ള റോഡിലൂടെ ഒരു ബസ് പോകുന്നത് കാണാം. ആ ബസിന്റെ ജനല്‍ ചില്ലില്ലാണ് പന്ത് തട്ടിയത്. പന്ത് ബസില്‍ കൊണ്ട ശേഷം സിക്‌സര്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന രോഹിത് ശര്‍മയെയും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

🙂 Batsmen smash sixes

😁 Legends clear the stadium

😎 Hitman smashes a six + clears the stadium + hits a moving 🚌#OneFamily #MumbaiIndians #MI #Dream11IPL @ImRo45 pic.twitter.com/L3Ow1TaDnE

