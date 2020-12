ന്യൂഡല്‍ഹി : കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ആരംഭിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യയില്‍ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ട്വറ്ററിലൂടെ പറഞ്ഞു.

’23 ലക്ഷം ആളുകള്‍ക്ക് ഇതിനോടകം കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞു. ചൈന, യുഎസ്, യുകെ, റഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യയില്‍ എന്ത് വരും മോദി ജീ’ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

23 lakh people in the world have already received Covid vaccinations.

China, US, UK, Russia have started…

India ka number kab ayegaa, Modi ji? pic.twitter.com/cSmT8laNfJ

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 23, 2020