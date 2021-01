ന്യൂഡൽഹി : പുതിയ കാര്‍ഷക ബില്ലിനെതിരെ ഒരു മാസം നീണ്ട സമരം നയിക്കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്കായി പുതുവത്സരാശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ ട്രോളി ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി. പാര്‍ട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലാണ് രാഹുലിനെതിരെ പരസ്യ വിമര്‍ശനം. കര്‍ഷകര്‍ക്കുള്ള രാഹുലിന്റെ പുതുവത്സരാശംസകള്‍ റീ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് മിലാനില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയോ? എന്നാണ് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

Are you back from Milan? https://t.co/dVkBbblj5S

— AAP (@AamAadmiParty) January 1, 2021