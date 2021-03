ന്യൂഡൽഹി : കേരളത്തിലെ ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തെ ട്രോളി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത്​ ഭൂഷൺ. കാർട്ടൂൺ പ​ങ്കുവെച്ചാണ്​ പ്രശാന്ത്​ ഭൂഷന്‍റെ ട്വീറ്റ്​. എംബിഎ ഡിഗ്രിയുമായി ജോലി ആവശ്യപ്പെടുന്ന യുവാവിന്​ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ടിക്കറ്റ്​ കയ്യിലേക്ക്​ നൽകുന്ന കാർട്ടൂണാണ്​ പ്രശാന്ത്​ ഭൂഷൺ പങ്കുവെച്ചത്​.

‘തൊഴിൽ രഹിതരായ യുവജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജോലി ആവശ്യപ്പെടാൻ ഭയമാണ്​. തൊഴിലിന്​ പകരം കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ബിജെപി ടിക്കറ്റാകും നൽകുക’ -പ്രശാന്ത്​ ഭൂഷൺ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

The Jobless youth are now afraid to come out & ask for jobs. The BJP is handing them Election tickets in Kerala! pic.twitter.com/svjuCeJhQV

