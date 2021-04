ന്യൂഡൽഹി : കോവിഡ് വാക്സിന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. വാക്സിനെടുക്കാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവരും വാക്സിന്‍ അടിയന്തരമായി എടുക്കേണ്ടവരും എന്ന ചര്‍ച്ച തന്നെ പരിഹാസ്യമാണ്. എല്ലാവര്‍ക്കും സുരക്ഷിതമായ ജീവിതത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

It’s ridiculous to debate needs & wants.

Every Indian deserves the chance to a safe life. #CovidVaccine

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 7, 2021