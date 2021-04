തായ്ലാന്‍ഡ് ഒരു മനോഹരമായ രാജ്യമാണ്. എന്നാല്‍ അതിര്‍ത്തികള്‍ മൈനുകളാല്‍ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഗറില്ലാ യുദ്ധങ്ങള്‍ക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമാണ്. ലാന്‍ഡ് മൈനുകളില്‍ കാലു കുത്തുന്നവര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ പുതുമയല്ല. അറിയാതെ മൈനില്‍ ചവിട്ടിയ മോഷ എന്ന ആനയ്ക്ക് തന്റെ കാലാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. മോഷയുടെ പരിപാലകര്‍ അവള്‍ക്ക് കൃത്രിമകാല്‍ വെച്ച് കൊടുത്ത് നടത്തിച്ച വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്.

If we can make an elephant walk, nothing is impossible to achieve. pic.twitter.com/CPo9TreJ0s

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 18, 2021