ന്യൂഡല്‍ഹി : കൊവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ച വിദേശസഹായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തോട് ഒരുപിടി ചോദ്യങ്ങളുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. കൊവിഡ് കാലത്ത് ലഭിച്ച വിദേശ സഹായങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ സുതാര്യത ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററിലൂടെ ചോദിച്ചു.

Questions about Covid foreign aid:

– What all supplies has India received?

– Where are they?

– Who is benefitting from them?

– How are they allocated to states?

– Why no transparency?

Any answers, GOI?

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 5, 2021