ന്യൂഡൽഹി : കോ​വി​ഡ് ര​ണ്ടാം ത​രം​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ വ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം സിം​ഗ​പ്പൂ​രാ​ണെ​ന്ന ഡ​ല്‍​ഹി മു​ഖ്യ​മന്ത്രി അ​ര​വി​ന്ദ് കേ​ജ​രി​വാ​ളി​ന്‍റെ പ​ര​മാ​ര്‍​ശ​ത്തി​നെ​തി​രേ ബിജെപി എംപി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍. അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ പരാജയത്തില്‍ നിന്ന് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ മാറ്റുന്നതിനായി അവ്യക്തത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള മത്സരത്തിലാണെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ പറഞ്ഞു. സ്വന്തം തെറ്റ് മറയ്ക്കാനായി രാജ്യത്തിന്‍റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള പാലം തകര്‍ക്കരുതെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ പറഞ്ഞു. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

Between @ArvindKejriwal n @RahulGandhi is a race to see who is better at obfuscating n distracting ppls attn away from their epic failures.

I think this statement shows that its a tight contest to the bottom. ⭕️🆘🚮#IndiaFightsCorona #IndiaFightsCOVID19 https://t.co/nAbAvzbwrX

— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@rajeev_mp) May 19, 2021