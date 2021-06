ലണ്ടന്‍: സിക്‌സര്‍ അടിച്ച ശേഷം തലയില്‍ കൈവെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റ്‌സ്മാന്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഇല്ലിംഗ്‌വര്‍ത്ത് സെന്റ് മേരീസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിലെ ആസിഫ് അലി എന്ന താരമാണ് സിക്‌സറടിച്ചതില്‍ നിരാശനായത്. സ്വന്തം കാറിന്റെ ചില്ല് തകര്‍ന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം.

യോര്‍ക്‌ഷെയറില്‍ നടന്ന ക്ലബ്ബ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിനിടെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. സെന്റ് മേരീസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബും സോവര്‍ബി സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് ക്ലബ്ബും തമ്മില്‍ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയാണ് ആസിഫ് അലിയുടെ സിക്‌സര്‍ സ്വന്തം കാറിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പാഞ്ഞത്. സെന്റ് മേരീസ് ടീമിലെ താരമായ ആസിഫ് അലി സിക്‌സര്‍ അടിച്ചതും പന്ത് കാറില്‍ പതിക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദവും അമ്പയര്‍ കൈകകളുയര്‍ത്തി സിക്‌സറിന്റെ സിഗ്നല്‍ നല്‍കിയതുമെല്ലാം പുറത്തുവന്ന വീഡിയോയിലുണ്ട്.

That moment when you hit a massive six only for it crash through your own car windscreen 🤣🤣

🔊 Sound on to hear the smash 💥 pic.twitter.com/FNjRMic9U5

— Illingworth St Mary’s CC (@IllingworthCC) June 20, 2021