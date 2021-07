മുസ്സൂറി : കോവിഡ് -19 നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലഘൂകരിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പ്രധാന അവധിക്കാല കേന്ദ്രങ്ങളായ മുസ്സൂറി, നൈനിറ്റാള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് നൂറുകണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ഒഴുകിയെത്തിയത്.

Read Also : രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകളിൽ വർദ്ധനവ് : കണക്കുകൾ പുറത്ത് വിട്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം

മുസ്സൂറിയിലെ കെംപ്റ്റി വെള്ളച്ചാട്ടത്തില്‍ നൂറുകണക്കിന് സഞ്ചാരികള്‍ കുളിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുകയാണ്. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെയും മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെയും നിൽക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളെ വിഡിയോയിൽ കാണാം.

വീഡിയോ കാണാം :

#infobug07july21

With no #masks in sight, hundreds of tourists appeared to be #vacationing their '#pandemic' troubles away at the Kempty falls in #Mussoorie.#repost #viral #Internet pic.twitter.com/3lnjLVG2gK

— Infobug (@InfobugI) July 7, 2021