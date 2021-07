ന്യൂഡല്‍ഹി: പുലിറ്റ്സര്‍ നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് ഡാനിഷ് സിദ്ദീഖി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനില്‍ താലിബാന്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. റോയിട്ടേഴ്സ് ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഡാനിഷ് സിദ്ദീഖി. ആദിത്യ രാജ് കൗൾ ആണ് ഈ വിവരം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ,

‘വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖി, റോയിട്ടേഴ്സ് ചീഫ് ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാന്ദഹാറിൽ സ്പിൻ ബോൾഡക് ജില്ലയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. താലിബാൻ ആക്രമണത്തിനിരയായ അഫ്ഗാൻ സേനയുടെ കൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പാകിസ്ഥാനുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന അഫ്‌ഗാന്‍ മേഖലയിലാണ് ഡാനിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു. ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മരണം അഫ്​ഗാന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്​ ചെയ്​തു. മുംബൈ സ്വദേശിയാണ്​ ഇദ്ദേഹം. ഡല്‍ഹിയിലെ ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്​ലാമിയയില്‍നിന്ന്​ ഇക്കണോമിക്​സില്‍ ബിരുദം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഇദ്ദേഹം പിന്നീട്​ മാസ്​ കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ ബിരുദവും കരസ്​ഥമാക്കുകയായിരുന്നു.

Terrible Terrible news. Our dearest Danish Siddiqui, Reuters Chief photojournalist, was killed in clashes in Spin Boldak district in Kandahar, Afghanistan. He was embedded with Afghan forces which came under attack by Taliban. Remember reporting with him on many assignments. RIP pic.twitter.com/htFvIT8MiG

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) July 16, 2021