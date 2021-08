ന്യൂഡൽഹി: വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ ദയനീയത കണ്ടു നമ്മളിൽ പലരും അവരിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളും ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളും വാങ്ങുന്നത് പതിവാണ്. എന്നാൽ ഇവരിൽ ചിലരുടെ വൃത്തി ഹീനത നമ്മളിൽ അലോസരമുണ്ടാക്കാറുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരാളുടെ മനഃപൂർവമുള്ള വൃത്തിയില്ലായ്മയുടെ അറപ്പും വെറുപ്പുമുളവാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വ്യാപകമായി ഷെയര്‍ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ വീഡിയോയില്‍ ഒരു പാനിപൂരി വിൽക്കുന്ന വ്യക്തി മഗ്ഗിൽ മൂത്രമൊഴിച്ച ശേഷം ആ മഗ്ഗ് വെള്ളത്തില്‍ മുക്കുകയും അത് തന്നെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാണാം. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തില്‍ പലരും വെറുപ്പോടെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

ഗുവാഹത്തിയില്‍ നിന്നാണ് ഈ പാനിപൂരിക്കാരന്‍ മഗ്ഗില്‍ മൂത്രമൊഴിക്കുകയും വെള്ളത്തില്‍ കലര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത്. മഗ്ഗില്‍ മൂത്രമൊഴിച്ചതിനുശേഷം ഭക്ഷണം വിളമ്പാനും ഇയാൾ അതേ പാത്രം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു. വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തയുടനെ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. പലരും പരാതി ഉന്നയിച്ചതോടെ ഇയാളെ തേടി കണ്ടു പിടിക്കുകയും അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Shocking!A street vendor(pani puri saller) has been arrestd in Guwahati after viral a sensational video in which he mixed his urine with water and using the same Water in Pani Puri.#ViralVideo #Guwahati @ABPNews @ANI @the_viralvideos @ViralPosts5 @indiatvnews @TheQuint @SkyNews pic.twitter.com/ncekjhMeh1

