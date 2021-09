ന്യൂഡൽഹി : സംശയാസ്പദമായ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ യുഎഇ എംബസി. വിവരങ്ങൾക്കായി യുഎഇയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് മാത്രം സന്ദർശിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. ന്യൂഡൽഹിയിലെ യുഎഇ എംബസി ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.

Disclaimer!! @UAEembassyIndia advises all its visitors & clients to visit it’s official website for any necessary information by clicking on below link:https://t.co/9gTb14WWeF

Pls avoid visiting suspicious sites, @UAEembassyIndia shall not be responsible if any damage occurs pic.twitter.com/PbNcK00CX5

— UAE Embassy-Newdelhi (@UAEembassyIndia) September 8, 2021