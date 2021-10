സിംഗു: ഹരിയായ അതിര്‍ത്തിയില്‍ കര്‍ഷക സമരം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് യുവാവിനെ ക്രൂരമായ കൊലപ്പെടുത്തി. ഒരു കൂട്ടം സിഖ് മത സമരക്കാരാണ് യുവാവിനെ ക്രൂരമായ മര്‍ദിച്ച ശേഷം വലതുകൈ വെട്ടമാറ്റി ബാരിക്കേഡില്‍ കെട്ടിത്തൂക്കി കൊല്ലുകയായിരുന്നു. കര്‍ഷക സമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന നിഹാംഗുകളാണ് കൊലയ്ക്കു പിന്നിലെന്നാണ് ആരോപണം. എന്നാല്‍ കൊലപാതകത്തില്‍ പങ്കില്ലെന്ന് കര്‍ഷക സംഘടന നേതാക്കള്‍ പ്രതികരിച്ചു.

പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിയ പോലീസ് സംഘത്തേയും ഒരു സംഘം തടഞ്ഞു. ഗുരു ഗ്രന്ഥത്തെ അപമാനിച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് 35 വയസ് തോന്നിക്കുന്ന യുവാവിനെ കൊന്നതെന്നാണ് ദി ന്യൂ ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. നേരത്തെ സമരക്കാർ പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതും ചില കൊലപാതകങ്ങളും വാർത്തയായിരുന്നു.

ഇതിനിടെയാണ് പുതിയ സംഭവ വികാസം. പോലീസ് അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കി. ഭയാനകമായ രംഗത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുകയാണ്. യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. വീഡിയോ കാണാം:

FLASH: An unnamed person has been killed last night after his hand was cut off allegedly by a group of Nihang Sikhs at Kundli border, between Haryana & Delhi. The victim was accused of having desecrated the holy book Guru Granth Sahib. His dead body was tied for public view. pic.twitter.com/NTtCS4Mp2U

