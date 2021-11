ഇസ്ലാമാബാദ്: ദീപാവലിക്ക് ഹോളി ആശംസകൾ നേർന്ന് പുലിവാല് പിടിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ മന്ത്രി. പാകിസ്ഥാനിലെ സിന്ധ് മുഖ്യമന്ത്രി സയീദ് മുറാദ് അലി ഷായാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ദീപാവലി ദിനത്തിൽ ഹോളി ആശംസിച്ചത്.

Also Read:കാണാതായിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ! ആസ്ട്രേലിയയുടെ നൊമ്പരമായി മാറിയ 4 വയസുകാരിയെ ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തി

ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് മന്ത്രി ഹോളി ആശംസിച്ചത്. ആശംസയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദുക്കൾ ധാരാളമുള്ള സിന്ധിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവില്ലായ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരവധി പേരാണ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

Sindh has the largest number of Hindu population in Pakistan with areas where Hindus are in overwhelming majority. One can only be sad at the state of affairs if the staff at the CM House Sindh doesn’t know the difference between Diwali and Holi. Sad indeed. pic.twitter.com/QdpDe6f3Pl

— Murtaza Solangi (@murtazasolangi) November 4, 2021