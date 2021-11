ഹരിയാന: അണ്ടര്‍-23 ലോക ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ വെങ്കലം നേടിയ ദേശീയ ഗുസ്തി താരം നിഷ ദഹിയയും സഹോദരനും ഹരിയാനയില്‍ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വാര്‍ത്തയിലെ വാസ്തവം ഇങ്ങനെ. യഥാർഥത്തില്‍ ഹരിയാനയിലെ സോനാപതിലെ ഹലാല്‍പുരിലുള്ള സുശീല്‍ കുമാര്‍ റെസ്ലിങ് അക്കാദമിയില്‍ നിഷ ദഹിയയും സഹോദരനും കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ കൊലപ്പെട്ടത് യൂണിവേഴ്സ്റ്റി തലത്തില്‍ മെഡല്‍ നേടിയിട്ടുള്ള നിഷ ദഹിയ (21) എന്ന ഗുസ്തി താരമാണ്. അക്കാദമിയിലെ കോച്ച് പവന്‍ കുമാറാണ് നിഷയേയും സഹോദരന്‍ സൂരജിനേയും വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം, പേരിലെ സാമ്യം കാരണം ലോക ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ മെഡല്‍ നേടിയ നിഷ ദഹിയയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ടുകള്‍ വന്നത്.

Haryana: A wrestler & her brother shot dead in Sonipat, their mother hospitalised after being shot

SP Sonipat Rahul Sharma says, “This Nisha Dahiya (shot dead) & medalist wrestler Nisha Dahiya are 2 different people. The medalist wrestler belongs to Panipat & is at an event now” pic.twitter.com/2lP1Qzt9a8

— ANI (@ANI) November 10, 2021