ഡൽഹി: പാക് സാമൂഹിക പ്രവർത്തക മലാല യൂസഫ് സായിയുടെ വിവാഹത്തെ പരിഹസിച്ച് ബംഗ്ലാദേശി എഴുത്തുകാരി തസ്ലീമ നസ്രീൻ. മലാലയുടെ വിവാഹം തന്നെ ഞെട്ടിച്ചെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ അസീർ മാലിക്കിനെയാണ് മലാല വിവാഹം കഴിച്ചത്.

Quite shocked to learn Malala married a Pakistani guy. She is only 24. I thought she went to Oxford university for study, she would fall in love with a handsome progressive English man at Oxford and then think of marrying not before the age of 30. But..

— taslima nasreen (@taslimanasreen) November 9, 2021