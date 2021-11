ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ ചാവേർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരർ പദ്ധതിയിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനായി സാമൂഹിക മാധ്യമമായ ടിക് ടോക്ക് വഴി സംഘടന യുവാക്കൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ക്രിസ്മസ് അവധിക്കാലത്ത് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ചാവേർ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ വലിയ തോതിൽ ആൾനാശം വരുത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഐ എസ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമത്തിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

