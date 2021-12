ഡൽഹി: കുനൂരിൽ ഹെലികോപ്ടർ അപകടത്തിൽ മരിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിന്‍റെ അവസാന സന്ദേശം പുറത്തുവിട്ട് സൈന്യം. മരണത്തിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ സന്ദേശമാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.

1971ലെ യുദ്ധത്തിന്‍റെ അമ്പതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സായുധസേനക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ജനറൽ റാവത്തിന്‍റെ സന്ദേശം. ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിൽ 1971 ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധവിജയത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ‘വിജയ് പർവ്’ പരിപാടിയിൽ ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിന്‍റെ സന്ദേശം പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

‘നമ്മുടെ ധീരസൈനികർക്ക് ഈയവസരത്തിൽ ഞാൻ ആദരാഞ്ജലിയർപ്പിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ത്യാഗം ഓർക്കുകയാണ്. ധീരസൈനികരുടെ ഓർമയ്ക്കായി നിർമിച്ച അമർ ജവാൻ ജ്യോതി കോംപ്ലക്സിലാണ് വിജയ് പർവ് ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നത് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ വിജയത്തിന്‍റെ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കാം’ സന്ദേശത്തിൽ ജനറൽ റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

#WATCH Late CDS General Bipin Rawat’s pre-recorded message played at an event on the occasion ‘Swarnim Vijay Parv’ inaugurated today at India Gate lawns in Delhi. This message was recorded on December 7.

