ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയെ പുകഴ്ത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും. ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് റഷ്യ ഖാർകീവിൽ 6 മണിക്കൂറോളം യുദ്ധം നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു. ഇതിനാണ് ഇപ്പോൾ കയ്യടി. ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട്, ലോകശക്തികൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു, അത് റഷ്യൻ ജഗ്ഗർനോട്ടിനെ, ഖാർകിവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയായിരുന്നു.

ഉക്രെയ്നിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ന്യൂഡൽഹിയുടെ ഏക ഉദ്ദേശ്യം. എങ്കിലും, മോദിയുടെ ഒരു വാക്ക് മൂലം യുദ്ധം തൽക്ഷണം നിർത്താൻ മോസ്കോയെ നിർബന്ധിതരാക്കി എന്നത് മോദി സർക്കാരിന്റെ സമീപനത്തെയും നയതന്ത്രത്തെയും പരക്കെ പ്രശംസിക്കപ്പെടാനിടയാക്കി.

റഷ്യ-ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ ശക്തമായി നീങ്ങുകയാണ്. യുദ്ധം ഉടനടി നിർത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, യുദ്ധത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ പോലെ റഷ്യയെ നേരിട്ട് എതിർക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി എന്നത്, റഷ്യക്ക് ഇന്ത്യയോട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ടാകാൻ ഇടയാക്കി.

The Russians apparently agreed to a six hour window for allowing safe passage to all Indians in Kharkiv before an all-out assault begins tonight . The deadline is 2130 IST, about 3 hours from now.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ, വലിയ പ്രശംസയാണ് മോദിസർക്കാരിനെ കുറിച്ച് നടക്കുന്നത്. ഉപയോക്താക്കൾ ഇന്ത്യയുടെ നടപടിയെ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രതിഫലനമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഇന്നലെ രാത്രി ടെലിഫോണിൽ സംഭാഷണം നടത്തി, യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥ അദ്ദേഹം അവലോകനം ചെയ്തു.

US/China have been helpless to evacuate their citizens from Ukraine since the war began.

