പൂണെ: പൂണെ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 32.2 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള പുണെ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടമായ 12 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. പദ്ധതി, ‘പൂണെയിലെ ജനങ്ങൾക്കു സൗകര്യപ്രദവും സുഖപ്രദവുമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നു’വെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ട്വീറ്ററിൽ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി കുട്ടികളോടൊപ്പം മെട്രോ ട്രെയിനില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളും ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. മെട്രോയില്‍ നിന്ന് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഗാർവെയർ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആനന്ദ നഗർ സ്റ്റേഷന്‍ വരെ യാത്ര ചെയ്തു. 2016 ഡിസംബറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിട്ട പദ്ധതിക്ക് 11,400 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ്.

Ensuring convenient and comfortable travel for the people of Pune.

PM @narendramodi inaugurated the Pune Metro and travelled on board with his young friends. pic.twitter.com/154a2mJk8f

— PMO India (@PMOIndia) March 6, 2022