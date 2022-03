കൊച്ചി: കൊച്ചിയിലെ നമ്പര്‍ വണ്‍ ഹോട്ടല്‍ ഉടമയും വ്യവസായിയുമായ റോയ് വയലാറ്റ് പോക്സോ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു. പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു ഇയാൾ. റോയിയുമായി സംസാരിക്കാന്‍ പോലീസ് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷക രംഗത്ത് എത്തിയത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി അഭിഭാഷകയായ സംഗീത ലക്ഷ്മണ രംഗത്ത്.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിന്മേൽ എടുത്ത കേസ് അല്ലേ എന്നിട്ടും നാട്ടിലെ ഫെമിനിച്ചികൾ ഒക്കെ എവിടെ പോയി മറഞ്ഞുവെന്നു സംഗീത ലക്ഷ്മണ ചോദിക്കുന്നു. ‘ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് കൂടി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പ്രാക്ടീസ് നടത്താനെത്തിയ ആ വനിതാ അഭിഭാഷക ആരാണാവോ? ജൂനിയര്‍ വനിതാ അഭിഭാഷകയെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഇങ്ങനെ അഴിച്ചുവിട്ട സീനിയര്‍ ആരാണാവോ? ഇത്തരം പ്രവണതകള്‍ സംബന്ധിച്ച്‌ അഭിഭാഷകസംഘടനകള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഷേധമോ ഇനി അതുമല്ലെങ്കില്‍ അനുകൂലനിലപാടോ ഉണ്ടോ?’- എന്നും സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ സംഗീത ലക്ഷ്മണ ചോദിച്ചു

പോക്‌സോ കേസിലെ പ്രതി റോയ് വയലാട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കീഴടങ്ങി മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പോലീസിനെ പുറത്ത് കാണാനില്ലായിരുന്നു. എന്താല്ലേ? മുൻ‌കൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയി പോയതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ തിരികെ എത്തിയ ഒരു പ്രതിയെ അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ടു പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുമല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താനും ഒന്നും നമ്മടെ പോലീസിനും പോലീസിലെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിനും അണ്ടിക്കുറപ്പില്ലായിരുന്നു. എന്താല്ലേ?

ഒടുവിൽ, കീഴടങ്ങിയ റോയ് വയലാട്ടിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പോലീസേമാന്മാര്ടെ ശരീരഭാഷ കണ്ടില്ലേ? വിനീതവിധേയരുടെ വിഡ്ഢിവേഷം കെട്ടികൊണ്ടുള്ള പോലീസേമാന്മാര്ടെ പരുങ്ങല് കണ്ടില്ലേ? ഹോ!!!

പ്രതി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയോ എന്ന് ഇപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല പോലും. എന്താല്ലേ? അങ്ങനെ പറ്റാത്ത കാര്യം പിന്നെ പോലീസ് മറ്റു കേസുകളിലൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ങേ?

ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് കൂടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് നടത്താനെത്തിയ ആ വനിതാ അഭിഭാഷക ആരാണാവോ? തിരിച്ചും മറിച്ചും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ ” My senior will come and argue, I am only representing the counsel ” എന്ന് ജൂനിയർ അഭിഭാഷകർ നിന്ന് കോടതിയിൽ പറയുന്നത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. ഇതിപ്പോ മാധ്യമക്കാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും അത്തരം മറുപടിയോ? അതും പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അകത്ത് കയറി നിന്നുകൊണ്ട്??!! ജൂനിയർ വനിതാ അഭിഭാഷകയെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഇങ്ങനെ അഴിച്ചുവിട്ട സീനിയർ ആരാണാവോ? ഇത്തരം പ്രവണതകൾ സംബന്ധിച്ച് അഭിഭാഷകസംഘടനകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഷേധമോ ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലനിലപാടോ ഉണ്ടോ? വെറുതെ ഒന്നറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിചൂന്നെ ഉള്ളു ട്ടോ…

റോയ് വയലാട്ട് വിഷയത്തിൽ മാധ്യമക്കാര് സമദൂരം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മിഴുമിഴാ കളിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ?

നാട്ടിലെ ഫെമിനിച്ചികൾ ഒക്കെ എവിടെ പോയി മറഞ്ഞു? പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിന്മേൽ എടുത്ത കേസ് അല്ലേ, അവറ്റകൾക്ക് ഒരു ചുമതലാബോധം തോന്നുന്നില്ലേ?

ആകെ മൊത്തം കോമഡിയാണല്ലോ!!

# പോക്‌സോ കേസിലെ പ്രതി റോയ് വയലാട്ട് കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് കരുതാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. റോയ് വയലാട്ട് വെറും കുറ്റാരോപിതൻ മാത്രമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നതും. യുവനടി കേസിലെ പ്രതി ജനപ്രിയനടൻ ദിലീപിനും ആ ആനുകൂല്യം, ആ അനുകമ്പ നൽകാൻ ഞാൻ തയ്യാറായത് പോലെ തന്നെ.