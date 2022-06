പഞ്ചാബ്: ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാറിന്റെ 38-ാം വാർഷികത്തിൽ അമൃത്സറിലെ ഹർമന്ദിർ സാഹിബിൽ (സുവർണ്ണ ക്ഷേത്രം) ഖാലിസ്ഥാൻ അനുകൂല മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രകടനം. രാവിലെ സൈനിക നടപടിക്കിടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം, നിരവധി സിഖ് പുരുഷന്മാർ സുവർണ്ണ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് ഭിന്ദ്രൻവാലയുടെ പോസ്റ്ററുമായി പ്രതിഷേധിച്ചു. പഞ്ചാബ് പോലീസിന്റെയും ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ ഖാലിസ്ഥാൻ അനുകൂല മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തുകയും ഭിന്ദ്രൻവാലയെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു.

Also Read: പോലീസ് സ്റ്റേഷന് നേരെ അജ്ഞാത സംഘം ബിയര്‍ കുപ്പികള്‍ എറിഞ്ഞു

ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാറിന്റെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അമൃത്സർ സുവർണ്ണ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും സെക്ഷൻ 133 ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഉത്തരവനുസരിച്ച് പ്രദേശത്തേക്ക് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളതല്ല. പോലീസിന്റെ കർശന നിർദ്ദേശം പോലും പ്രതിഷേധക്കാർ പാലിച്ചില്ല. രാവിലെ മുതൽ ക്ഷേത്ര കവാടത്തിൽ നൂറിലധികം ആളുകൾ വാളുകളും പോസ്റ്ററുകളും ഉപയോഗിച്ച് തടിച്ചുകൂടി. നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഖാലിസ്ഥാൻ അനുകൂല, ഭിന്ദ്രൻവാലെ അനുകൂല മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർന്നു.

ജൂൺ 5-ന് അമൃത്‌സറിൽ ഖാലിസ്ഥാൻ അനുകൂല റാലി നടന്നു. ശിരോമണി അകാലിദളും (അമൃത്‌സർ), ദൽ ഖൽസയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി തീവ്ര സിഖ് സംഘടനകളുടെ അംഗങ്ങൾ നഗരത്തിൽ ‘സ്വാതന്ത്ര്യ മാർച്ച്’ നടത്തി. ഖാലിസ്ഥാൻ പതാകകളും പ്ലക്കാർഡുകളുമേന്തിയാണ് പ്രായഭേദമന്യേ സിഖുകാർ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. അവർ ‘സ്വാതന്ത്ര്യ’ത്തെ പിന്തുണച്ച് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തുകയും സിഖ് ‘ഖാലിസ്ഥാൻ’ എന്ന പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

#WATCH | Punjab: A group of people gathers at the entrance to the Golden Temple in Amritsar, raises pro-Khalistan slogans and carries posters of Khalistani separatist Jarnail Bhindranwale. pic.twitter.com/zTu9ro7934

— ANI (@ANI) June 6, 2022