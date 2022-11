ലണ്ടൻ: ജൻഡർ ന്യൂട്രലാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പുരുഷ പൈലറ്റുമാർക്കും കാബിൻ ക്രൂവിലെ പുരുഷ അംഗങ്ങൾക്കും മേക്കപ്പും ആഭരണങ്ങളും അണിയാൻ അനുവദിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേയ്‌സ്. ആദ്യമായാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പുരുഷന്മാർക്ക് അനുവദിക്കുന്നത്. ജൻഡർ ന്യൂട്രൽ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് യുകെയിലെ ഔദ്യോഗിക വിമാന കമ്പനി ആഭ്യന്തര മെമ്മോ അയച്ചു.

യൂണിഫോമിലുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കൺമഷി, കൺപീലി അലങ്കാര വസ്തു, കമ്മൽ തുടങ്ങിയവ അണിയാമെന്നും ഹാൻഡ് ബാഗടക്കമുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുനടക്കാമെന്നും മെമ്മോയിൽ പറയുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ ‘മാൻ ബൺ’ മുടി അലങ്കാരവും നഖം പോളിഷ് ചെയ്യുന്നതും അനുവദിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. ‘ബോൾഡായിരിക്കുക, അഭിമാനത്തോടെയിരിക്കുക, നിങ്ങളായിരിക്കുക’ എന്ന് കമ്പനി മെമ്മോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

