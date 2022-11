കൊച്ചി: രാമസിംഹന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘പുഴ മുതല്‍ പുഴ’ വരെ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുന്നില്ലെന്ന് ആര്‍എസ്എസ് സൈദ്ധാന്തികന്‍ ടിജി മോഹന്‍ദാസ്. കേന്ദ്രവാര്‍ത്ത വിതരണ മന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂര്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടണമെന്ന് ടിജി മോഹന്‍ദാസ് ട്വിറ്ററിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Sir @ianuragthakur we, from Kerala,were desparately tweeting to get CBFC Certificate to the Malayalam film Puzha Muthal Puzha Vare on 1921 Hindu Genocide. Our requests were ignored. Now the poor producer Ramasimhan has approached KeralaHC. We sadly understand that we are orphans

— TG Mohandas (@mohandastg) November 10, 2022