ഇസ്ലാമാബാദ്: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ പാകിസ്ഥാനിൽ കടുത്ത അരക്ഷിതാവസ്ഥയാണുള്ളത്. രാജ്യത്ത് നെക്രോഫീലിയ കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതോടെ, തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ ശവകുടീരങ്ങൾ പൂട്ടിയിടുകയാണ് ബന്ധുക്കൾ. നെക്രോഫീലിയ കേസുകൾ പാകിസ്ഥാനിൽ മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും എഴുത്തുകാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇത്തവണ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്.

സ്ത്രീകളെ ശവമടക്കിയ ശേഷം, ആരുമില്ലാത്ത സമയം നോക്കി അത് മാന്തിയെടുത്ത് ഭോഗിക്കുന്ന രീതി പാകിസ്ഥാനിൽ ശക്തമാകുന്നുവെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ട്. ഇതോടെ, തങ്ങളുടെ പെണ്മക്കളുടെ ഖബറിന് മുകളിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അടപ്പുണ്ടാക്കി മൂടിവെയ്ക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ. ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന ഓൺലൈൻ സൈറ്റിനെയും ട്വിറ്ററിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരെയും ഉദ്ധരിച്ച് പഞ്ച് എന്ന പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ആക്ടിവിസ്റ്റും സ്വതന്ത്ര്യ ചിന്തകനും, ‘ദി കഴ്സ് ഓഫ് ഗോഡ്, വൈ ഐ ലെഫ്റ്റ് ഇസ്ലാം’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവുമായ ഹാരിസ് സുൽത്താൻ ഇത്തരം അധമമായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കടുത്ത ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതായി പഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

Pakistan has created such a horny, sexually frustrated society that people are now putting padlocks on the graves of their daughters to prevent them from getting raped.

When you link the burqa with rape, it follows you to the grave. pic.twitter.com/THrRO1y6ok

— Harris Sultan (@TheHarrisSultan) April 26, 2023