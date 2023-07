‘ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെയൊരു മകൾ ഇല്ല, അവൾ മരിച്ചു’:അഞ്ജുവിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്രത്തോട് അപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന് പിതാവ്

ന്യൂഡൽഹി: ഫേസ്‌ബുക്ക് സുഹൃത്തായ പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇന്ത്യ വിട്ട രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ യുവതിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് കുടുംബം. പാക് സ്വദേശിയായ നസ്റുല്ലയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ അതിർത്തി കടന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെത്തിയ അഞ്‍ജുവിനെയാണ് അവളുടെ പിതാവ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാമുകൻ നസ്റുല്ലയെ കാണാൻ മാത്രമാണ് താൻ പാകിസ്ഥാനിലെത്തിയതെന്നായിരുന്നു അഞ്‍ജു ആദ്യം അറിയിച്ചത്. അതോടെ, ഭാര്യ തിരിച്ചെത്തുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അഞ്‍ജുവിന്റെ ഭർത്താവ് അരവിന്ദ്. ഇതിനിടെയാണ് അഞ്ജുവും നസ്റുല്ലയും വിവാഹിതരായ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നത്. അരവിന്ദിന്റെയും മക്കളുടെയും ഭാവി പോലും ചിന്തിക്കാതെയാണ് അഞ്‍ജു നാടുവിട്ട് കാമുകന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയതെന്ന് അഞ്ജുവിന്റെ അച്ഛൻ ഗയാ പ്രസാദ് തോമസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അഞ്‍ജു നാട് വിട്ടപ്പോൾ തന്നെ അവൾ തങ്ങൾക്ക് ആരുമല്ലാതായി മാറിയെന്നും, മരിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്നും അഞ്‍ജുവിന്റെ പിതാവ് പറയുന്നു. അവളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരിനെ സമീപിക്കില്ലെന്നും മകൾ പാകിസ്ഥാനിൽ കിടന്ന് മരിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, താങ്കളാണ് യഥാർത്ഥ രാജ്യസ്നേഹിയെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം രാജ്യത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ച് പാകിസ്ഥാനിലെ കാമുകനെ തേടി പോയ മകളെ ഒരു നിമിഷം പോലും ആലോചിക്കാതെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പിതാവിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ.

#MadhyaPradesh: “Let her die there”, says #Anju‘s father Gaya Prasad Thomas. He also said that he doesn’t want to keep any relation with her after she converted to Islam and married her Pakistani friend #Nasrullah #Gwalior #AnjuinPakistan pic.twitter.com/8LeyvtkPsw

— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) July 25, 2023