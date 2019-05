അ​മ​രാ​വ​തി: ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേശിൽ ടിഡിപി കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയതോടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നം രാ​ജിവെച്ച് എ​ൻ.​ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു നാ​യി​ഡു. രാ​ജി​ക്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ ഒരുമിച്ച് നടന്ന ലോ​ക്സ​ഭാ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പുകളിൽ ജ​ഗ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ റെ​ഡ്ഡി​യു​ടെ വൈ​എ​സ്ആ​ർ കോ​ണ്‍​ഗ്ര​സ് ടി​ഡി​പിയെ വീഴ്ത്തി വൻ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത്.

N Chandrababu Naidu submits his resignation to the Governor as the Chief Minister of #AndhraPradesh after TDP's defeat in assembly elections. (file pic) pic.twitter.com/gLNS8Z9kv2

— ANI (@ANI) May 23, 2019