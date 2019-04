ഡൽഹി : ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് എ​ല്‍.​കെ. അ​ഡ്വാ​നി​ക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിച്ച സംഭവത്തിൽ നിലപാട് അറിയിച്ച കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വിമർശിച്ച് കേ​ന്ദ്ര വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സു​ഷ​മ സ്വ​രാ​ജ്. വാ​ക്കു​ക​ളി​ല്‍ മി​ത​ത്വം പാ​ലി​ക്ക​ണമെന്നും അ​ഡ്വാ​നി രാഹുലിന് പി​തൃ​തു​ല്യ​നാണെന്നും സുഷമ പറഞ്ഞു.

രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ വാ​ക്കു​ക​ള്‍ ത​ങ്ങ​ളെ ഏ​റെ വേ​ദ​നി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ന്നും സു​ഷ​മ സ്വ​രാ​ജ് ട്വീ​റ്റ് ചെ​യ്തു. ഗാ​ന്ധി ന​ഗ​റി​ല്‍ നി​ന്ന് മോ​ദി അ​ഡ്വാ​നി​യെ ച​വി​ട്ടി​പ്പു​റ​ത്താ​ക്കി എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ വാ​ക്കു​ക​ള്‍. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ ച​ന്ദ്ര​പൂ​രി​ല്‍ പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ​യാ​ണ് അ​ഡ്വാ​നി​ക്ക് സീ​റ്റ് നി​ഷേ​ധി​ച്ച വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ രാ​ഹു​ല്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

राहुल जी – अडवाणी जी हमारे पिता तुल्य हैं. आपके बयान ने हमें बहुत आहत किया है. कृपया भाषा की मर्यादा रखने की कोशिश करें. #Advaniji

Rahulji – Advani ji is our father figure. Your words have hurt us deeply. Please try to maintain some decorum of your speech. #Advaniji

— Chowkidar Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) April 6, 2019