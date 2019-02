രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇത്തവണത്തെ കേന്ദ്രബജറ്റ് : പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂ ഡൽഹി : ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായുള്ള അവസാന ഇടക്കാലബജറ്റിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇത്തവണത്തെ കേന്ദ്രബജറ്റ്. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റിന്‍റെ ട്രെയിലറാണിതെന്നും ദൂരദർശനിലൂടെ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു.

Prime Minister Narendra Modi: From middle class to labourers, from farmers’ growth to the development of businessmen, from manufacturing to MSME sector, from growth of the economy to development of New India, everyone has been taken care of in this interim budget. #Budget2019 pic.twitter.com/y7a62TuEWg

— ANI (@ANI) February 1, 2019