ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ മഞ്ഞ് വീഴ്ച്ച ‘റിപ്പോര്‍ട്ട്’ ചെയ്ത സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇപ്പോള്‍ വൈറല്‍. ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വീഡിയോക്ക് വലിയ പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

ഒരു മിനുട്ട് 15 സെക്കന്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോയില്‍ പ്രദേശത്തെ മഞ്ഞ് വീഴ്ച്ചയെ കുറിച്ച് വളരെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഐദുഹ ഇഖ്ബാല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കുഞ്ഞ് ഐദുഹയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്ങിനെ ദേശീയ തലത്തിലെയും കശ്മീരിലെയും മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആവേശത്തോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്.

മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരായ ഫഹദ് ഷായും ബര്‍ഖ ദത്തും ഐദുഹയുടെ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്ക് വെച്ച് സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

A schoolgirl from #Shopian is reporting about snowfall. Watch this aspiring journalist’s report. #kashmir pic.twitter.com/QSKYAopZ6h

