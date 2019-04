രാജസ്ഥാനെതിരെ അനായാസ ജയവുമായി കൊൽക്കത്ത

ജയ്‌പൂർ : രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ അനായാസ ജയവുമായി കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്. സവായി മാൻസിംഗ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന 21ആം മത്സരത്തിൽ 8 വിക്കറ്റ് ജയമാണ് കൊൽക്കത്ത നേടിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത രാജസ്ഥാൻ 20 ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയ 139 റൺസ്, മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കൊൽക്കത്ത അനായാസം മറികടന്നു. 13.5 ഓവറില്‍ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 140 റൺസ് സ്വന്തമാക്കി. ക്രിസ് ലിന്‍(50) – സുനിൽ നരേൻ(47)എന്നിവരാണ് വിജയ ശിൽപികൾ. റോബിൻ ഉത്തപ്പ(26), ഗില്ലും(6) പുറത്താവാതെ നിന്നു.

The @KKRiders are placed atop the Points Table after Match 21 of #VIVOIPL pic.twitter.com/0hyI8PGOFZ — IndianPremierLeague (@IPL) April 7, 2019

അര്‍ദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയ സ്റ്റീവ് സ്‌മിത്താണ്(73) രാജസ്ഥാന്റെ ടോപ് സ്‌കോറർ. ഹാരി രണ്ടും പ്രസിദ് ഒരു വിക്കറ്റും രാജസ്ഥനായി വീഴ്ത്തി. ഈ മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊൽക്കത്ത(8 പോയിന്റ്) കുതിച്ചു. രണ്ടു പോയിന്റുമായി ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്.