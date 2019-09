സൂറത്ത്: ആ നര്‍ത്തക സംഘം വേദിയിലേക്ക് എത്തിയതും എല്ലാവരും അമ്പരന്നു… സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേതമില്ലാതെ എല്ലാവരും . ഒടുവില്‍ കാരണമറിഞ്ഞപ്പോള്‍ അമ്പരപ്പ് കൈയടിയായി മാറി. നൃത്തത്തിലൂടെ ട്രാഫിക് ബോധവല്‍ക്കരണം നടത്തിയാണ് ഗുജറാത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം നര്‍ത്തകര്‍ സമൂഹശ്രദ്ധ നേടിയത്. നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമയി ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തില്‍ നടന്ന ഗര്‍ബ നൃത്തത്തിനിടയിലാണ് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവല്‍ക്കരണം ശ്രമം ഈ നര്‍ത്തക സംഘം നടത്തിയത്.

സൂറത്തിലെ വി ആര്‍ മാളില്‍ നടന്ന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന് നിരവധി ആളുകള്‍ എത്തിയിരുന്നു. ഇവര്‍ക്കിടയിലേക്കാണ് ഹെല്‍മറ്റ് ധരിച്ച നര്‍ത്തകര്‍ എത്തിയത്. സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഹെല്‍മറ്റ് ധരിച്ചെത്തിയതോടെ കാണികളും അമ്പരന്നു. റോഡ് നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് ഹെല്‍മറ്റും സീറ്റ് ബെല്‍റ്റും ധരിച്ചാല്‍ അടുത്ത ഉത്സവസീസണിലും നിങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമെന്ന സന്ദേശമായിരുന്നു നര്‍ത്തകര്‍ നല്‍കിയത്.

#WATCH Gujarat: A dance group from a 'garba class' in Surat, perform garba dance wearing helmets, in a bid to create awareness among people about the usage of helmets. They say "We wanted to encourage people to wear helmets. This is for our own safety." (29.09.2019) pic.twitter.com/gvtUGMZsYD

— ANI (@ANI) September 29, 2019