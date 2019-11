വന്യമൃഗങ്ങള്‍ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കും മറ്റും കടക്കാതിരിക്കാന്‍ വൈദ്യുതിവേലികള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. പലപ്പോഴും അത്തരം വേലികളില്‍ തട്ടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളുടെ വാര്‍ത്തയും നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അവയില്‍ നിന്നൊക്കെ ഏറെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു കാട്ടാനയുടെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. തന്റെ നടപ്പുവഴിയില്‍ തടസമായി നിന്ന വൈദ്യുതിവേലി ബുദ്ധിപരമായി തകര്‍ക്കുന്ന ആണയുടെ വീഡിയോയാണിത്.

Elephants will go where they want. Solar electric fencing maintained at 5kv was designed to deter them. It’s intelligence makes them cleaver to breach that barrier. Interesting. pic.twitter.com/vbgcGTZfij

