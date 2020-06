ലിവര്‍പൂള്‍ സൂപ്പര്‍ താരം ഈ മാസം അവസാനം ക്ലബ് വിടുന്നതായി ക്ലബ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ട് താരം നഥാനിയല്‍ ക്ലൈന്‍ ആഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ കരാര്‍ അവസാനിക്കന്നതോടെ ക്ലബ് വിടുകയാണെന്ന് ക്ലബ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. 2015 ല്‍ സതാംപ്ടണില്‍ നിന്ന് ലിവര്‍പൂളില്‍ ചേര്‍ന്ന ക്ലൈന്‍, ക്ലോപ്പിന് കീഴില്‍ 103 മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, തുടര്‍ച്ചയായ പരിക്കുകള്‍ കാരണം അദ്ദേഹത്തെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സീസണുകളില്‍ 10 കളികളില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

നഥാനിയേലിന്റെ സേവനത്തിന് എല്ലാവരും നന്ദി പറയുകയും ഭാവിയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നുവെന്നും ലിവര്‍പൂള്‍ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. നിരവധി താരങ്ങളും ഈ മാസം അവസാനം ക്ലബ് വിടും.

We can confirm @Nathaniel_Clyne will depart the club at the end of this month upon the expiry of his contract.

Everyone at #LFC would like to thank Nathaniel for his service at the Reds and wish him all the best in his future career 🙌

