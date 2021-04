കാണ്‍പൂര്‍ : ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ കാണ്‍പൂരില്‍ ഓക്സിജന്‍ പ്ലാന്റിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയില്‍ ഒരാള്‍ മരണപ്പെട്ടു. കാണ്‍പൂരിലെ പന്‍കി ഓക്സിജന്‍ പ്ലാന്റിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ നാലരയോടെയാണ് സംഭവം. റോയല്‍ ചില്‍ഡ്രന്‍ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സിലിണ്ടറുകള്‍ പ്ലാന്റിലെത്തിച്ച്‌ ഓക്സിജന്‍ നിറയ്ക്കുന്നതിനെടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Kanpur: One worker died, at least two injured after an oxygen cylinder exploded during refilling at Panki Oxygen Plant earlier this morning. Police is present at the site of the incident located in Dada Nagar industrial area. Details awaited.

— ANI UP (@ANINewsUP) April 30, 2021