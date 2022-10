തെന്നിന്ത്യൻ ലേഡി സൂപ്പർസ്റ്റാർ നയൻതാര അമ്മയായി. തനിക്കും നയൻതാരയ്ക്കും ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ ജനിച്ച സന്തോഷം വിഘ്നേഷ് ശിവനാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്. ഈ വാർത്തയ്ക്ക് നേരെ വിമർശനവും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ വിവാഹം ജൂൺ മാസത്തിൽ അല്ലെ കഴിഞ്ഞതെന്നാണ് ആരാധകർ ചോദിക്കുന്നത്.

ഇപ്പോഴിതാ, ഇരുവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്ന് മലയാളത്തിലെ യുവ എഴുത്തുകാരി ശ്രീപാർവതി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ് ശ്രദ്ധനേടുന്നു.

കുറിപ്പ്

നയൻ‌താര – വിഘ്നേഷ് അവരുടെ ഇരട്ട കുട്ടികൾ ❤️

കല്യാണത്തിന് മുന്നേ നയൻ‌താര ഗർഭിണി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർക്കാണ് പ്രശ്നം?

അവരുടേത് സറോഗസി ആയാലും അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെന്താണ്?

Pls step back from someone’s personal space.

Anyways wishes to both stars❤️