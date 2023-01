ഫ്ലൈഓവറിൽ നിന്ന് കറൻസി നോട്ടുകൾ ജനക്കൂട്ടത്തിനു നേർക്ക് വീശിയെറിഞ്ഞ് യുവാവ്: വൈറലായി വീഡിയോ

ബെംഗളൂരു: ഫ്ലൈഓവറിൽ നിന്ന് കറൻസി നോട്ടുകൾ താഴേക്കു വീശിയെറിഞ്ഞ് യുവാവ്. നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ കെആർ മാർക്കറ്റിലെ ഫ്ലൈഓവറിനു താഴെയുള്ള ജനക്കൂട്ടത്തിനു നേർക്കാണ് യുവവാവ് നോട്ടുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞത്. ഇതേത്തുടർന്ന് ഫ്ലൈഓവറിലും താഴെയും വലിയ ആൾക്കൂട്ടവും ഗതാഗതക്കുരുക്കും രൂപപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.

#Bizarre in #Bengaluru#Traffic came to halt on #Sirsi Circle #flyover and the road below it (#KRMarket) after a well-dressed youth went about throwing currency notes. Who was he and why did he do it is not known. @NammaBengaluroo @WFRising @TOIBengaluru @peakbengaluru pic.twitter.com/zXB6mndKm6

— Rakesh Prakash (@rakeshprakash1) January 24, 2023