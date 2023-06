അജ്ഞാത കോളർമാരിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകമിംഗ് കോളുകൾ നിശബ്ദമാക്കാൻ വാട്സ്ആപ്പില്‍ പുതിയ ഫീച്ചർ

വാട്ട്‌സ്ആപ്പിൽ അജ്ഞാത നമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്പാം കോളുകൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ അത്തരം കോളുകൾ സ്വയമേവ നിശബ്ദമാക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന പുതിയ ഫീച്ചർ മെറ്റ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ മെറ്റാ ചാനൽ അനുസരിച്ച്, ഈ പുതിയ ഫീച്ചർ വാട്ട്‌സ്ആപ്പിനെ കൂടുതൽ സ്വകാര്യമാക്കുകയും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം നൽകുകയും ചെയ്യും.

ഈ ഫീച്ചർ കുറച്ച് കാലമായി ബീറ്റ ടെസ്റ്റിംഗിലാണ്, കൂടാതെ സ്ഥിരമായ പതിപ്പ് ഇപ്പോൾ Android, iOS സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണ മെനു വഴി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുമ്പോൾ, അജ്ഞാത നമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള കോളുകൾ ആപ്പ് സ്വയമേവ നിശബ്ദമാക്കും. ഇത് ലഭ്യമാകാൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ WhatsApp-ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക .

അല്ലെങ്കിൽ Google Play Store അല്ലെങ്കിൽ Apple App Store വഴി അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. Galaxy S23 Ultra, Realme 11 Pro+ എന്നിവ പോലുള്ള ഫോണുകളിൽ WhatsApp-ന്റെ സ്ഥിരതയുള്ള പതിപ്പിനൊപ്പം ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇടുത്ത ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട വിധം:

Open WhatsApp

Click on the kebab menu in the top right corner

Go to settings

Click on Privacy

Select calls

Enable “Silence Unknown Callers”

അതേസമയം, മിക്കവാറും എല്ലാ ആഴ്ചയും വാട്ട്‌സ്ആപ്പിൽ മെറ്റാ പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ ചേർക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത വിപണികളിൽ കമ്പനി അടുത്തിടെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ചാനലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു, കൂടാതെ അയച്ച സന്ദേശങ്ങൾ 15 മിനിറ്റ് വരെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് നേടിക്കഴിഞ്ഞു.