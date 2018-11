തരംഗമായി സർക്കാരിന്റെ വർക്കിങ് സ്റ്റില്ലുകൾ ; ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ഒക്ടോബര് 2ന്

മുരുഗദോസ് ഇളയദളപതി വിജയിനെ നായകനാക്കി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് സർക്കാർ. ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയായി പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ലാസ് വേഗാസില്‍ ആയിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ അവസാന വട്ട ഷൂട്ടിംഗ്. സര്‍ക്കാരിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ഒക്‌റ്റോബര്‍ 2ന് നടക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇന്നലെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ചിത്രത്തിന്റെ വർക്കിങ് സ്റ്റില്ലുകൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

വളരെ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ച സിനിമയാണ് സർക്കാർ. ഇതിലെ ഒരു ഗാനത്തിന്റെ ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ നേരത്തെ ലീക് ആയിരുന്നു.

സൺ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.

Get a behind the scenes look at the making of #Sarkar ! From tomorrow, we will be releasing one working still from #Sarkar, every day for the next 5 days. #SarkarWorkingStills pic.twitter.com/jejLpAaMPT

