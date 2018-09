വിശാഖപട്ടണം ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്ത്യന്‍ നേവിയുടെ ഈസ്റ്റേണ്‍ നേവല്‍ കമാന്‍ഡില്‍ മള്‍ട്ടിടാസ്‌കിങ് സ്റ്റാഫ് ആകാൻ അവസരം. ഡ്രസ്സര്‍, ധോബി, മാലി, വാര്‍ഡ് സഹായിക (വനിതകള്‍മാത്രം), ലബോറട്ടറി ബിയറര്‍, മസാല്‍ച്ചി എന്നീ ട്രേഡുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. 53 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

അപേക്ഷഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു പ്രിന്റ് എടുത്ത ശേഷം 6 മാസത്തിനുള്ളില്‍ എടുത്ത പാസ്പോര്‍ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ച് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം, ശേഷം അപേക്ഷാഫോം രണ്ട് പാസ്പോര്‍ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ( പിറകുവശത്ത് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ഉദ്യോഗാര്‍ഥിയുടെ പേര് എഴുതുകയും വേണം) വിവിധ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പ് എന്നിവ സഹിതം The Flag Officer Commanding -in- Chief(for CRC), Headquarters, Eastern Naval Command, Arjun Block, 2nd Floor, Naval Base, Visakhapatnam-530014 എന്ന വിലാസത്തിൽ രജിസ്റ്റേഡ്/സ്പീഡ്പോസ്റ്റ് ആയി അയക്കണം. കവറിനു പുറത്ത്, APPLICATION FOR THE POST ………………and CATEGORY…………'(SC/ST/OBC/UR) എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താന്‍ മറക്കരുത്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ ഫോമിനും സന്ദർശിക്കുക :indiannavy

അവസാന തീയതി : സെപ്റ്റംബര്‍ 14

