ന്യൂഡല്‍ഹി: അടുത്തു വരുന്ന പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയ തുടര്‍ച്ചയ്ക്കായി ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് മന്ത്രം ചൊല്ലി കൊടുത്ത് മോദി. ‘മേരാ ബൂത്ത് സബ്‌സേ മസ്ബൂത്ത്’ എന്ന മന്ത്രമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. എന്റെ പോളിംഗ് ബൂത്ത് ഏറ്റവും ശക്തം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അര്‍ത്ഥം. ഇന്ത്യയില്‍ ബിജെപിയുടെ വിജയത്തിനായി ഈ മന്ത്രം മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അണികളോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. 2019ലാണ് അടുത്ത പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഞ്ച് ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തകരുമായി നമോ ആപ്പിലെ വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴി സംവദിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. ‘ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി പ്രവര്‍ത്തകരാണ്. പാര്‍ട്ടിക്കു ചരിത്രവിജയം നേടിത്തന്നത് അണികളുടെ കഠിനാധ്വാനമാണ്. അവരവരുടെ പോളിങ് ബൂത്തുകളില്‍ ഏവരും പിടിമുറുക്കണം. മേരാ ബൂത്ത് സബ്‌സെ മസ്ബൂത്ത് എന്നതാകണം നമ്മുടെ ഏക മന്ത്രവും ശക്തിയും’- മോദി പറഞ്ഞു.

Watch LIVE: PM @narendramodi‘s interaction with BJP Karyakartas from five Lok Sabha seats. #MeraBoothSabseMazboot https://t.co/mg3C35v0EE

— BJP (@BJP4India) September 13, 2018