കാർഡ് ഇട്ടാൽ പണത്തിന് പകരം മോദകം ലഭിക്കുന്ന എടിഎം മെഷീൻ

പുനെ: കാർഡ് ഇട്ടാൽ മോദകം ലഭിക്കുന്ന എടിഎം മെഷീന്റെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. പുനെയിലെ സഹകാര്‍ നഗറിലെ എടിഎം മെഷീനിലാണ് വിനായക ചതുര്‍ഥിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആഘോഷപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മോദകം ലഭ്യമാക്കിയത്. സഞ്ജീവ് കുല്‍ക്കര്‍ണിയാണ് ഈ മെഷീനിന് പിന്നില്‍. മോദകം ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ പ്രത്യേക കാര്‍ഡ് മെഷീനിലിടണം. കാര്‍ഡിടുന്നയാള്‍ക്ക് പാത്രത്തിലടച്ച്‌ മോദകം കിട്ടും. മെഷീനില്‍ ഗണപതി വിഗ്രഹവുമുണ്ട്.

#WATCH: An ATM (Any Time Modak) Ganesha has been installed in Sahakar Nagar, Pune for #GaneshChaturthi celebrations. #Maharashtra pic.twitter.com/GA2TVOgZKw

— ANI (@ANI) September 17, 2018